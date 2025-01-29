У Сумах правоохоронці повідомили про підозру 51-річному викладачу місцевого університету, якого звинувачують у сексуальному насильстві та розповсюдженні порнографії.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Сумщини та обласній прокуратурі.

За даними слідства, у жовтні 2021 року чоловік залишився наодинці зі студенткою, де проти її волі вчинив сексуальні дії та намагався схилити її до сексу. Крім того, він постійно приділяв дівчині надмірну увагу, ставив непристойні питання, пропонував провести її додому, намагався поцілувати та надсилав порнографічні матеріали через месенджер.

“Неприйнятна поведінка з боку працівника вишу була ‘системною’, — зазначили правоохоронці. Викладачу повідомили про підозру за вчинення сексуального насильства та розповсюдження відеопродукції порнографічного характеру. За цими статтями йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про відсторонення викладача від посади.