Домінік Пеліко, французький громадянин, визнаний винним у "накачуванні" наркотиками, зґвалтуванні своєї тодішньої дружини та спонуканні десятків чоловіків до аналогічних дій протягом понад десяти років, вирішив не подавати апеляцію на свій вирок.

Про це пише France24 з посиланням на його адвокатку Беатріс Заварро.

За її словами, Пеліко відмовляється від нових судових випробувань і конфронтацій, щоб не змушувати свою дружину, Жизель Пеліко, знову переживати цей досвід.

Пеліко був засуджений на 20 років ув’язнення в грудні, його 50 співобвинувачених отримали вироки від трьох до 15 років.

30 грудня є останнім терміном для подачі апеляцій, і 17 з 50 співвідповідачів вже оскаржили свої вироки.

Нагадаємо, розслідування показало, що Домінік Пеліко використовував приховані камери для зйомок зґвалтування і зберігав їх на своєму комп’ютері.

Серед понад 20 тисяч фото та відео, перші з яких датовані ще 2011 роком, зафіксовано, як сам Домінік та інші чоловіки ґвалтують Жизель, яка в цей час перебуває без свідомості.

Таким чином слідчим вдалося встановити близько 200 випадків зґвалтування, більшість з яких скоїв сам Пеліко, а інші — сторонніми чоловіками.