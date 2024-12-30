Про це пише France24 з посиланням на його адвокатку Беатріс Заварро.
За її словами, Пеліко відмовляється від нових судових випробувань і конфронтацій, щоб не змушувати свою дружину, Жизель Пеліко, знову переживати цей досвід.
Пеліко був засуджений на 20 років ув’язнення в грудні, його 50 співобвинувачених отримали вироки від трьох до 15 років.
30 грудня є останнім терміном для подачі апеляцій, і 17 з 50 співвідповідачів вже оскаржили свої вироки.
Нагадаємо, розслідування показало, що Домінік Пеліко використовував приховані камери для зйомок зґвалтування і зберігав їх на своєму комп’ютері.
Серед понад 20 тисяч фото та відео, перші з яких датовані ще 2011 роком, зафіксовано, як сам Домінік та інші чоловіки ґвалтують Жизель, яка в цей час перебуває без свідомості.
Таким чином слідчим вдалося встановити близько 200 випадків зґвалтування, більшість з яких скоїв сам Пеліко, а інші — сторонніми чоловіками.
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