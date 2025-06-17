Дон Бейкон проти повернення Росії до G8: позиція щодо війни в Україні

Як повідомляє Twitter-акаунт Дон Бейкона

Дон Бейкон, член Палати представників від Республіканської партії, висловив свою позицію щодо Росії та її участі в G8. Він підкреслив, що країна не може бути допущена назад до цієї групи, поки триває війна проти України. Ці слова стали відповіддю на заяву президента США Дональда Трампа, який вважає, що виключення Росії з “Групи восьми” у 2014 році було “великою помилкою”.

“Нехай G7 залишається G7, а не G8. Росія не повинна бути частиною цього форуму, доки не припинить вторгнення в Україну та не виведе свої війська з окупованих територій. Воєнний злочинець Путін заслуговує на остракізм.” – Дон Бейкон

Дональд Трамп, напередодні саміту G7 у Канаді, знову підняв питання про повернення Росії до складу групи, вважаючи, що її виключення було помилковим кроком.

Росія була виключена з “Групи восьми” у 2014 році через незаконну анексію Криму та початок військових дій на сході України.

Ідея Трампа про повернення Росії до G7

Це не перший раз, коли Трамп висловлює подібні думки. У лютому 2025 року він заявив, що був би радий бачити Росію знову в G7, назвавши її виключення “помилкою” адміністрації Барака Обами. Ця позиція викликала критику в Німеччині.

Під час свого першого терміну Трамп неодноразово намагався повернути Росію до G7, але його ініціативи постійно відхилялися іншими країнами, зокрема європейськими.

У серпні 2019 року видання Guardian повідомляло, що Трамп мав конфлікт з іншими лідерами G7 під час саміту у Франції через питання повернення Росії. Водночас, російська сторона, реагуючи на пропозицію Трампа, заявила, що не має наміру повертатися до цієї організації.

Французький міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро зазначив, що наразі “неможливо уявити”, щоб Росія знову стала частиною G7.

Крім того, посолка Канади в Україні Наталка Цмоць також відкинула ідею повернення Росії до G7, яку раніше озвучував Трамп.