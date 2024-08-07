Маск обещает не давать денег Трампу на кампанию | Европейская правда

Про це повідомляє USA Today, з посиланням на пост експрезидента у власній соцмережі Truth Social.

“У понеділок ввечері я дам велике інтерв’ю з Ілоном Маском — подробиці згодом!” — йдеться у повідомленні.

Інформації про формат і теми майбутньої бесіди Трампа і Маска поки що не наводяться. Маск поки не прокоментував інтерв’ю на своїй платформі X.

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