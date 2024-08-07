Про це повідомляє USA Today, з посиланням на пост експрезидента у власній соцмережі Truth Social.
“У понеділок ввечері я дам велике інтерв’ю з Ілоном Маском — подробиці згодом!” — йдеться у повідомленні.
Інформації про формат і теми майбутньої бесіди Трампа і Маска поки що не наводяться. Маск поки не прокоментував інтерв’ю на своїй платформі X.
- Трамп закликав Зеленського не вірити, що він допомагатиме Путіну в разі своєї перемоги на виборах, — ЗМІ
- Трамп розкритикував Гарріс за відмову від участі в дебатах на його умовах
- Трамп привітав Путіна з обміном ув’язненими між РФ та країнами Заходу