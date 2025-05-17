Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив бажання якомога швидше зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв’ю CBS. За його словами, Трамп вважає, що така зустріч є необхідною і вже відкрито заявив про своє бажання провести прямі переговори з російським лідером.

Американська сторона вже надіслала відповідну пропозицію, і наразі триває обговорення деталей – місця, часу та порядку денного зустрічі. Рубіо зазначив, що організація цієї зустрічі вимагає певної підготовки, тому поки що активне планування не розпочато, але президент прагне провести її якомога швидше. Він також підкреслив, що російська сторона виявила готовність до переговорів.

Державний секретар акцентував, що США не зацікавлені в «нескінченних перемовинах» без конкретних результатів. Він наголосив на важливості досягнення прогресу у мирному процесі. Американська сторона очікує на документ, підготовлений Україною та Росією, який підтвердить готовність до поступок і раціональний підхід до врегулювання конфлікту.

Рубіо також додав, що якщо протягом найближчих днів буде підготовлено документ, що підтверджує взаємні поступки, США продовжать свою участь у процесі. В іншому випадку, можлива зміна оцінки ситуації.

Дональд Трамп раніше анонсував телефонні розмови з Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським, які відбудуться 19 травня.

16 травня в Стамбулі відбулася зустріч делегацій України та Росії за участі представників Туреччини. Українську сторону представляли міністр оборони Рустем Умєров, перші заступники міністрів закордонних справ, СБУ, ГУР та інші офіційні особи. Російську делегацію очолював Володимир Мединський разом із заступниками міністрів закордонних справ і оборони, а також начальником Головного управління Генштабу.

Після переговорів міністр оборони України повідомив, що сторони обговорювали питання обміну полоненими та можливість припинення вогню. Зокрема, йшлося про обмін у форматі 1000 на 1000, і наразі Україна працює над деталями цього процесу, який може відбутися найближчим часом.

Перед цим у Стамбулі відбулися тристоронні переговори між делегаціями України, США та Туреччини. Президент Зеленський, який 15 травня зустрівся в Анкарі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, охарактеризував рівень російської делегації як «бутафорський», але, з поваги до Трампа та Ердогана, відправив свою делегацію до Стамбула. За його словами, зустрічі проходять за участі турецьких та американських представників.

Зеленський також висловлював готовність до особистої зустрічі з Путіним у Стамбулі 15 травня, де лідер Кремля пропонував прямі переговори. Однак у Кремлі підтвердили, що Путін не братиме участі в цих переговорах.