Про це повідомляє NBS News.

Зазначається, що кандидат на пост президента США від Республіканської партії Дональд Трамп лідирує в усіх основних штатах, що визначають підсумок виборів. Згідно з поточними результатами, в штаті Невада Трамп отримує 51% голосів після обробки 70% бюлетенів, в Аризоні — 50% після обробки 53%, а у Вісконсині — 51,2% після обробки 89% голосів. У Мічигані експрезидент набирає 52,1% голосів (після 68% оброблених), а в Пенсильванії — 51,1% (після обробки 93%).

Трамп також здобув перемогу в ключових штатах Північна Кароліна та Джорджія, закріпивши свої позиції в боротьбі за президентське крісло. Станом на цей момент він отримав підтримку 247 виборників із необхідних 270 для офіційної перемоги. Натомість його опонентка, демократка Камала Гарріс, має 214 виборців.

Якщо Трамп здобуде перемогу в решті ключових штатів, він зможе перевищити 300 виборників, що значно перевищує мінімально необхідний показник і забезпечує йому перевагу в президентській гонці.