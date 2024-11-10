Дональд Трамп-молодший опублікував пост про президента України в Instagram.
“У тебе залишилося 38 днів до втрати допомоги”, — підписав він його.
Ймовірно, син Трампа мав на увазі дату, коли виборці офіційно затвердять перемогу республіканця на виборах. Однак інавгурація президента відбудеться 20 січня.
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