20 січня у Вашингтоні Дональд Трамп склав присягу, офіційно вступивши на посаду президента Сполучених Штатів Америки.

Під час урочистої церемонії він проголосив традиційну президентську присягу:

“Я урочисто клянуся (або підтверджую), що сумлінно виконуватиму обов’язки президента Сполучених Штатів і в міру своїх сил зберігатиму, охоронятиму і захищатиму Конституцію Сполучених Штатів”, – сказав Трамп.

Після проголошення присяги Трамп офіційно став 47-м президентом США.

У цей день присягу також склав новообраний віцепрезидент Джей Ді Венс, який увійшов в історію як наймолодший віцепрезидент країни.