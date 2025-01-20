Під час урочистої церемонії він проголосив традиційну президентську присягу:
“Я урочисто клянуся (або підтверджую), що сумлінно виконуватиму обов’язки президента Сполучених Штатів і в міру своїх сил зберігатиму, охоронятиму і захищатиму Конституцію Сполучених Штатів”, – сказав Трамп.
Після проголошення присяги Трамп офіційно став 47-м президентом США.
У цей день присягу також склав новообраний віцепрезидент Джей Ді Венс, який увійшов в історію як наймолодший віцепрезидент країни.
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