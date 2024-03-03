Як пише Reuters, Трамп у суботу легко переміг на республіканських кокусах у Мічигані, де партію роздирають чвари, які, як побоюються деякі республіканці, можуть зашкодити його кампанії в цьому ключовому штаті.

За даними Edison Research, колишній президент США також виграв у суботу республіканські кокуси в Міссурі та Айдахо.

У всіх трьох штатах Трамп переміг Ніккі Гейлі, свою основну суперницю серед республіканців.

У публікації зазначається, що з перемогами в Айові, Нью-Гемпширі, Неваді, Віргінських островах США, Південній Кароліні, а тепер і в Мічигані, Міссурі та Айдахо, Дональд Трамп наразі є беззаперечним лідером перегонів, а Гейлі тримається завдяки підтримці донорів, які прагнуть знайти альтернативу колишньому президенту.