Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп анонсував, що 19 травня, в понеділок, він планує провести телефонні розмови з Володимиром Путіним, президентом Росії, та Володимиром Зеленським, президентом України. Цю інформацію Трамп оприлюднив на своїй платформі Truth Social, про що повідомив Білий Дім.

Трамп зазначив, що під час розмови з Путіним він має намір обговорити “кровопролиття, яке щотижня забирає життя понад 5000 військових з обох сторін, а також питання, пов’язані з торгівлею”.

Після окремої бесіди з Зеленським, Трамп планує організувати спільну телефонну конференцію, в якій візьмуть участь президент України та представники країн НАТО. Метою цієї конференції є обговорення подальших дій у контексті поточної ситуації.

Ця ініціатива свідчить про намір сприяти дипломатичному діалогу між сторонами, незважаючи на складні геополітичні обставини. Деталі подальших переговорів будуть оприлюднені після їх завершення.

Новина про майбутні дзвінки Трампа з лідерами Росії та України продовжує привертати увагу, і очікується, що найближчим часом з’явиться додаткова інформація.