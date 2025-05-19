Дональд Трамп, колишній президент США, висловив свої побажання швидкого одужання Джо Байдену після того, як стало відомо про його діагноз – агресивну форму раку передміхурової залози. Трамп поділився своїми думками у пості на Instagram.

У своєму повідомленні він зазначив: “Меланія і я дуже засмучені, дізнавшись про це. Ми передаємо наші найкращі побажання Джилл та її родині, а також бажаємо Джо швидкого та успішного одужання”.

Згідно з інформацією, опублікованою в The New York Times, 18 травня речник Байдена підтвердив, що у колишнього президента виявили агресивну форму раку. Лікарі виявили “невеликий вузол” на простаті, що вимагало подальшого обстеження.

У заяві підкреслюється, що, незважаючи на серйозність захворювання, воно виявилося чутливим до гормональної терапії, що дозволяє контролювати його розвиток. Це дає надію на успішне лікування.

Водночас, Джо Байден разом із родиною активно обговорює різні варіанти лікування з лікарями, щоб знайти найефективніший підхід до боротьби з хворобою.