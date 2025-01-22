Про це повідомляє Fox News.

Лист, який є частиною традиції передачі президентської влади в США, був залишений Байденом у шухляді столу в Овальному кабінеті Білого дому.

Лист, адресований “шановному президентові Трампу”, містить побажання наступного змісту:

“Залишаючи цю священну посаду, я бажаю вам і вашій родині всього найкращого в наступні чотири роки. Американський народ – і люди в усьому світі – покладаються на цей дім як на опору в неминучих бурях історії, і я молюся, щоб наступні роки стали часом процвітання, миру і благодаті для нашої нації. Нехай Господь благословить вас і веде вас, як Він благословив і веде нашу улюблену країну з моменту її заснування”, — йдеться у листі.

Цей лист є частиною усталеної традиції, коли кожен президент США залишає прощальне послання своєму наступнику, символізуючи передачу влади в країні.