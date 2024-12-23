Про це він сказав під час виступу на AmericaFest, пише французьке видання Le monde.
“Я підпишу розпорядження про припинення статевого каліцтва дітей, виведення трансгендерів з армії та з наших шкіл”, — сказав новообраний президент.
Також Трамп пообіцяв “заборонити чоловікам участь у жіночому спорті” і заявив, що “уряд Сполучених Штатів офіційно визнаватиме лише дві статі: чоловічу та жіночу”.
Крім цього, Трамп повторив свої давні передвиборчі обіцянки, зокрема посилення боротьби з нелегальною міграцією.
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