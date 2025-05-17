Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив думку, що лише він може досягти угоди з Володимиром Путіним щодо завершення війни в Україні. У своєму інтерв’ю телеканалу Fox News він підкреслив, що має особисті зв’язки з російським лідером і готовий ініціювати мирні переговори, якщо буде залучений до процесу.

«Я завжди вважав, що без мене не може бути жодної зустрічі. Без моєї участі угода не відбудеться. У мене дуже добрі стосунки з Путіним, і я впевнений, що ми зможемо укласти угоду», – зазначив Трамп.

Ведучий програми нагадав Трампу про його звернення до Путіна в соцмережі Truth Social, де він закликав його зупинити війну. Однак Трамп не звинуватив російського президента у продовженні бойових дій, вважаючи, що Путін втомився від конфлікту і шукає способи зберегти обличчя.

«Путін зараз виглядає не дуже добре, і йому хочеться виглядати краще. Не забувайте, що все мало закінчитися за тиждень. Якби він не загруз у цю ситуацію з танками, вони б вже були в Києві за п’ять годин», – додав він.

Під час інтерв’ю Трамп уникнув прямої відповіді на запитання про те, чи вважає Путіна головною перешкодою для миру в Україні. Натомість він звернув увагу на президента України Володимира Зеленського, з яким, за його словами, мав «складну розмову». Трамп підкреслив: «Я завжди казав, що у нього немає козирів, і це дійсно так».

Коментуючи пропозицію сенатора Ліндсі Грема щодо запровадження санкцій проти країн, які купують російську нафту, Трамп зазначив, що вже застосовував подібні заходи тиску проти Ірану та Венесуели і готовий вжити аналогічних дій щодо Росії, якщо переговори не увінчаються успіхом.

«Я готовий це зробити, якщо буде потрібно. Але я б не хотів. Якщо угода не буде укладена, я це зроблю. Це завдасть серйозного удару по Росії, адже у них вже є проблеми з економікою. Ціни на нафту низькі, і це змінить ситуацію», – підкреслив Трамп.

Раніше він також заявляв про можливість зателефонувати Путіну для обговорення завершення війни в Україні.

16 травня у Стамбулі відбулася зустріч делегацій України та Росії за посередництва Туреччини. Українську сторону представляли міністр оборони Рустем Умєров, перші заступники очільників МЗС, СБУ, ГУР та інші офіційні особи. Російську делегацію очолював Володимир Мединський, який вже брав участь у попередніх переговорах у 2022 році.

За результатами переговорів сторони домовилися про обмін по 1000 полонених з кожного боку як крок до зміцнення довіри, а також узгодили намір обмінятися письмовими пропозиціями щодо умов можливого припинення вогню і запланували ще одну зустріч.

Водночас стало відомо, що Росія висунула умову виведення українських військ з територій, які не були захоплені в результаті бойових дій, і погрожувала окупувати Харківську та Сумську області у разі відмови. Ця вимога була представлена як передумова для режиму припинення вогню, а також російська делегація заявила про готовність продовжувати війну роками.