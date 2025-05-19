Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розглядає можливість введення нових санкцій проти Росії. Про це 19 травня на брифінгу повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

«Всі варіанти на столі. Я не можу випереджати президента в оголошенні його рішень, але це питання активно обговорюється», – зазначила Левітт.

Вона також додала, що остаточні рішення будуть ухвалені після запланованої телефонної розмови Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним, яка відбудеться 19 травня. Крім того, американський лідер має намір поспілкуватися з президентом України Володимиром Зеленським.

Речниця підкреслила, що основна мета Трампа – досягнення припинення вогню та завершення війни, яка, на її думку, стала наслідком «некомпетентності та слабкості попередньої адміністрації» Джо Байдена. Вона також зазначила, що Трамп «втомився і розчарувався в обох сторонах конфлікту» і активно працює над мирним процесом.

У Стамбулі тривають переговори між представниками України та Росії, які розпочалися 16 травня за участю делегацій обох країн та Туреччини. Українську делегацію очолює міністр оборони Рустем Умєров, а російську – Володимир Мединський.

Під час цих зустрічей обговорювалися питання обміну полоненими у форматі «1000 на 1000» та можливе припинення вогню. Українська сторона наразі працює над деталями цього процесу, який може відбутися найближчим часом.

Раніше в Стамбулі відбулися тристоронні переговори між делегаціями України, США та Туреччини, що свідчить про активну дипломатичну діяльність, спрямовану на врегулювання конфлікту.