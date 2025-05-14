Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив надію на отримання “хороших новин” від переговорів між Україною та Росією, які проходять у Стамбулі, Туреччина. Цю інформацію він озвучив під час пресконференції з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамад аль-Тані, повідомляє SkyNews.

Трамп підкреслив своє бажання “принести мир” у регіони, де тривають конфлікти. “Я вважаю, що сьогодні, можливо завтра, або навіть у п’ятницю – якщо бути відвертим – ми можемо отримати дуже позитивні новини з цього приводу. Але побачимо,” – зазначив він, коментуючи переговори між Росією та Україною.

Президент США також акцентував, що Катар “активно підтримує США в різних питаннях, зокрема в контексті ситуації з Росією та Україною”.

Раніше Трамп висловлював можливість свого візиту до Стамбула на переговори, якщо Володимир Путін також вирішить прибути на цю зустріч.

Останні новини про мирні переговори у Стамбулі 15 травня

10 травня, за підсумками зустрічі “коаліції охочих”, США та європейські країни закликали Росію до 30-денного перемир’я, яке має розпочатися з 12 травня у війні проти України. У засіданні взяли участь представники 35 країн, включаючи Україну, про що повідомив президент Володимир Зеленський. Серед учасників були президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а також прем’єр-міністри Великої Британії та Польщі Кір Стармер і Дональд Туск, які були присутні особисто, тоді як інші країни підключилися онлайн.

Перед та після засідання учасники “коаліції охочих” провели телефонну розмову з Дональдом Трампом, зазначив канцлер Мерц, додавши, що “Трамп підтримує нашу ініціативу”.

Володимир Путін запропонував Україні відновити прямі переговори у Стамбулі з 15 травня без жодних попередніх умов. Цю інформацію він озвучив на пресконференції у Кремлі в ніч на 11 травня.

При цьому Путін не згадав про ініціативу “коаліції охочих” щодо 30-денного припинення вогню, яке має розпочатися 12 травня, хоча ця пропозиція вже отримала підтримку понад 20 країн, включаючи Францію, Німеччину, Велику Британію та Польщу.

Речник адміністрації Путіна Дмитро Пєсков заявив, що “Росія має власну позицію” щодо припинення вогню, але розгляне можливість 30-денного перемир’я.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прийняв пропозицію провести переговори між Росією та Україною у Стамбулі 15 травня, про що повідомили в адміністрації президента після телефонної розмови з Емманюелем Макроном.

Володимир Зеленський підтвердив, що очікує на зустріч з Путіним у Стамбулі у четвер, 15 травня, для прямих переговорів.