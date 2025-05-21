Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив про певний прогрес у питанні завершення війни, яку Росія розпочала проти України. Це сталося після двогодинної телефонної розмови з Володимиром Путіним, що відбулася 19 травня. Трамп озвучив свої думки під час зустрічі з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою у Вашингтоні.

Трамп акцентував, що США прагнуть допомогти у вирішенні конфлікту, хоча це не є їхньою прямою відповідальністю. «Це не наша справа, а справа України та Росії. Але якщо ми можемо врятувати 5 тисяч життів, ми це зробимо. Розумієте? Ми робимо все можливе, але ситуація залишається дуже складною», – зазначив він.

За словами президента США, щотижня внаслідок бойових дій гине близько 5 тисяч солдатів з обох сторін. Водночас, згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, лише за останню добу загинуло 980 російських військових. Трамп також висловив здивування з приводу візиту Володимира Зеленського до ПАР наприкінці квітня та його зустрічі з Рамафосою.

Сиріл Рамафоса у відповідь пояснив, що візит українського президента має на меті залучити якомога більше країн до мирного врегулювання конфлікту.

Під час телефонної розмови 19 травня Трамп і Путін обговорили можливість припинення вогню та шляхи мирного врегулювання української кризи. Путін зазначив, що досягнення припинення вогню можливе лише після укладення відповідних угод, проте не розкрив їх зміст.

Російський президент також повідомив про можливий меморандум між Росією та Україною, який міг би включати питання припинення вогню та принципи врегулювання конфлікту. Він вважає, що переговори, які проходили у Стамбулі, свідчать про позитивний розвиток подій.

Володимир Зеленський, у свою чергу, підкреслив, що будь-які меморандуми не будуть таємними і можуть стати основою для подальшої «мапи» до завершення війни та укладення мирного договору. Він наголосив, що документ має передбачати припинення вогню та підтримуватися обома сторонами.

Того ж дня Трамп провів дві телефонні розмови з Зеленським, до другої з яких долучилися лідери Єврокомісії, Франції, Італії, Німеччини та Фінляндії. Обговорювалися питання переговорів між Україною та Росією.

Зеленський повідомив, що під час розмови обговорювали можливі сигнали від російської сторони щодо припинення вогню та подальших кроків. Він також попросив США розглядати відсутність підтримки з боку Росії як небажання завершити війну.

20 травня Дональд Трамп заявив, що у разі неможливості вплинути на ситуацію, він може відмовитися від участі у переговорному процесі щодо завершення війни Росії проти України.