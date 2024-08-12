Про це повідомив Ілон Маск.
У соцмережі Х він написав, що сьогодні о 3:00 по Києву відбудеться розмова з Дональдом Трампом.
Entertainment guaranteed! https://t.co/5oR7YLVQr6
— Elon Musk (@elonmusk) August 12, 2024
Нагадаємо, раніше Дональд Трамп повідомляв про те, що в понеділок, 12 серпня, він дасть інтерв’ю Ілону Маску. Однак ніяких деталей не розголошувалося.
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