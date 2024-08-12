Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп дасть інтерв'ю засновнику Tesla, американському мільярдеру Ілону Маску.

Про це повідомив Ілон Маск.

У соцмережі Х він написав, що сьогодні о 3:00 по Києву відбудеться розмова з Дональдом Трампом.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп повідомляв про те, що в понеділок, 12 серпня, він дасть інтерв’ю Ілону Маску. Однак ніяких деталей не розголошувалося.