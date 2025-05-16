Президент США Дональд Трамп оголосив про укладення угод з Об’єднаними Арабськими Еміратами на загальну суму понад 200 мільярдів доларів, що має на меті зміцнення двосторонніх відносин. Цю інформацію підтвердили джерела з Білої домівки.

Під час зустрічі з президентом ОАЕ, шейхом Мухаммедом бен Заїдом Аль Нагайяном, було досягнуто важливих домовленостей, які включають поглиблення співпраці в галузі штучного інтелекту. Зокрема, авіакомпанія Etihad Airways планує інвестувати 14,5 мільярда доларів у закупівлю 28 літаків Boeing 787 і 777x, оснащених двигунами від GE Aerospace.

Міністерство торгівлі США також повідомило про створення «Партнерства США та ОАЕ з прискорення розвитку штучного інтелекту». Трамп і шейх Мохамед взяли участь в урочистому відкритті нового кампусу, який стане найбільшим центром штучного інтелекту за межами США, з потужністю 5 гігават.

Згідно з інформацією, укладені угоди нададуть ОАЕ доступ до передових чипів штучного інтелекту з США, що раніше було ускладнено через побоювання Вашингтона щодо можливого доступу Китаю до цієї технології.

Візит Трампа до ОАЕ став завершальним етапом його туру країнами Перської затоки. Раніше, під час перебування в Катарі, він схвалив інвестиційні плани Дохи на суму 10 мільярдів доларів у військовий об’єкт США.