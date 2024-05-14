Президент-демократ США Джо Байден відстає від свого опонента, республіканця Дональда Трампа, у п'яти з шести "хитких" штатах, в яких немає явної переваги прихильників Республіканської чи Демократичної партії, і які нерідко визначають результати виборів.

Про це свідчить спільне опитування The New York Times, Philadelphia Inquirer та Сієна-коледжу.

За результатми опитування, Байден відстає від Трампа серед потенційних виборців в Аризоні, Пенсильванії, Вісконсині, Неваді та Джорджії, хоча в перших трьох штатах відрив у межах статистичної похибки.

У Неваді Трампу прогнозують 51% підтримки виборців проти 38% у нинішнього лідера Америк, а в Джорджії – 50% проти 41%. Байден випереджає члена Республіканської партії тільки в Мічигані, але лише на 1% (47% проти 46%).

Як показало опитування, суперник Байдена значно покращив свої позиції серед молоді та небілих виборців, як порівняти з 2020 роком.

Ці результати, як пише видання, підтверджують тенденцію попередніх аналогічних соцопитувань, що вказували на перевагу колишнього американского лідера й свідчили, що скандали довкола нього та дії Байдена, схоже, не надто впливають на симпатії виборців.

Та не виключено, що американці ще не надто активно включені в передвиборчу кампанію, і з середини літа, коли Демпартія та республіканці офіційно оголосять кандидатів на з’їздах, результати опитування будуть іншими.

Опитування The New York Times, Philadelphia Inquirer та Сієна-коледжу тривало з 28 квітня по 9 травня й охопило майже 4100 виборців у шести штатах. Похибка для кожного штату становила від 3,6 до 4,6 відсоткових пунктів в обидві сторони.