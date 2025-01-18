Обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп за кілька днів до офіційної інавгурації запустив власну криптовалюту. Це мемкоїн $TRUMP.

Про важливу подію політик повідомив на своїй сторінці в мережі X.

“Настав час відсвяткувати все, за що ми виступаємо: перемогу! Приєднуйтеся до моєї особливої спільноти Трампа. Отримайте свій $TRUMP просто зараз. Веселіться!” — написав він.

Позиціонований як мем без інвестиційних цілей $TRUMP стартував із початкової пропозиції у 200 мільйонів токенів. Протягом трьох років цей показник планують збільшити до мільярда.

Трамп, який раніше скептично ставився до криптовалют, змінив свою позицію під час президентської кампанії минулого року, коли вперше назвав себе “криптопрезидентом”.

Журналісти дізналися, що після інавгурації він планує видати указ, який зробить цифрові активи національним пріоритетом.

Зауважимо, що мемкоїн (memecoin) — це криптовалюта, яка не має фундаментальної цінності, створена заради жарту, а також заробітку на зростанні її курсу. Найчастіше мемкоіни відсилають до інтернет-мемів, соціальних трендів або якихось подій.