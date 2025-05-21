Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про затвердження амбітного проєкту протиракетного щита під назвою “Золотий купол”, вартість якого становитиме 175 мільярдів доларів. Генерал Космічних сил Майкл Гетлайн отримав відповідальність за контроль над розробкою цієї важливої оборонної системи. Цю інформацію було озвучено під час пресконференції в Білому домі 20 травня.

Трамп підкреслив, що “Золотий купол” забезпечить надійний захист американської території від ракетних загроз і має бути реалізований до завершення його президентського терміну. Він акцентував на важливості цього проєкту для національної безпеки, зазначивши, що “світ навколо нас дуже небезпечний”.

Будівництво системи планується на період від двох з половиною до трьох років, з початковими інвестиціями в розмірі 25 мільярдів доларів. Загальна вартість проєкту може зрости до 175 мільярдів доларів, а за оцінками бюджетного управління Конгресу, витрати протягом наступних двадцяти років можуть перевищити 540 мільярдів доларів.

У січні Bloomberg повідомляв про підготовку виконавчого указу Трампа, що стосується створення “системи захисту нового покоління”, яка повинна захищати США від балістичних ракет та інших загроз дальнього радіусу дії.

Американські військові характеризують “Золотий купол” як “систему із систем”, що поєднує традиційні оборонні засоби з новітніми, переважно неперевіреними технологіями. За даними BBC, проєкт частково натхненний ізраїльською системою “Залізний купол”, яка успішно функціонує з 2011 року для перехоплення ракет і снарядів.

Проте американська система буде більш масштабною і призначена для боротьби з різноманітними загрозами, включаючи гіперзвукову зброю та системи фракційного орбітального бомбардування, здатні доставляти боєголовки з космосу.

У нещодавньому інформаційному документі Розвідувального управління Міністерства оборони США зазначається, що ракетні загрози зростатимуть як за масштабами, так і за складністю. Китай і Росія активно розробляють нові системи, щоб скористатися прогалинами в обороні Сполучених Штатів.