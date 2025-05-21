Президент США Дональд Трамп під час зустрічі в Білому домі звинуватив президента Південно-Африканської Республіки Сирілу Рамафосі у “геноциді білих” та несправедливому відбиранні землі. Ця подія викликала асоціації з конфліктом Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським, що стався раніше.

Рамафоса прибув до Вашингтона з метою обговорення торговельних питань, але Трамп одразу ж перейшов до звинувачень щодо утисків білих. Він продемонстрував відео та розклав перед собою стос статей, які, на його думку, підтверджують його слова.

Трамп заявив: “Багато людей відчувають себе переслідуваними і прибувають до США. Ми приймаємо людей з різних країн, якщо бачимо, що там відбувається переслідування або геноцид”, маючи на увазі білих фермерів. Він підкреслив, що люди тікають з ПАР через загрозу їхньому життю та безпеці, оскільки у них забирають землю та вбивають їх.

Південно-Африканська Республіка, яка пережила століття колоніального расизму та апартеїду, з 1994 року є багатопартійною демократією і рішуче відкидає звинувачення Трампа. Новий закон про земельну реформу дозволяє вилучення невикористовуваної землі без компенсації в інтересах суспільства, проте жодного такого вилучення наразі не відбулося, а всі рішення можуть бути оскаржені в суді.

Рамафоса, зберігаючи спокій, заперечив заяви Трампа, зазначивши: “Якби в ПАР дійсно відбувався геноцид фермерів, ці троє панів не були б тут”, вказуючи на білих гольфістів та мільярдера, які супроводжували його. Він також підкреслив, що злочинність в Південній Африці є проблемою для всіх, і більшість жертв – темношкірі.

Трамп продовжував наполягати на своїй позиції, демонструючи відео з білими хрестами, які, за його словами, символізують могили білих людей, та провокаційні виступи опозиційних лідерів. Він навіть припустив, що одного з них, Джуліуса Малему, слід заарештувати.

Рамафоса зазначив, що бачить це відео вперше і хоче дізнатися, де воно було зняте. Трамп, переглядаючи роздруківки, повторював “смерть, смерть” і передав їх Рамафосі. Президент ПАР відповів, що злочинність є проблемою для всіх.

У розмові Рамафоса послався на Нельсона Манделу як на приклад миротворця, але це не змінило позицію Трампа, який заявив: “Апартеїд – це жахливо, але це – щось на кшталт протилежності апартеїду”.

На відміну від конфлікту з Зеленським, який покинув зустріч раніше, Рамафоса зберіг спокій, похвалив інтер’єр Овального офісу та пообіцяв передати головування у G20 наступного року. Трамп відмовився коментувати, чи приїде на саміт G20 у ПАР у листопаді.

Останнім часом Трамп критикував закон ПАР про земельну реформу, скасував фінансову допомогу, вислав посла ПАР і запропонував притулок білим з ПАР, посилаючись на “расову дискримінацію”. США є другим за значущістю двостороннім торговельним партнером ПАР після Китаю, тому Рамафоса прагнув обговорити торговельну угоду та бізнес-можливості.

Під час зустрічі бізнесмен Йоганн Руперт, що входив до делегації Рамафоси, підтримав президента ПАР, зазначивши, що злочинність є проблемою для всіх, і багато темношкірих також гинуть. Він згадав Ілона Маска – народженого в ПАР союзника Трампа, який був присутній на зустрічі, – і сказав, що його система зв’язку Starlink потрібна в кожному відділку поліції ПАР для боротьби зі злочинністю.

Трамп також здивувався, дізнавшись, що в кінці квітня президент України Володимир Зеленський відвідував ПАР та мав зустріч з президентом Рамафосою. Сиріл Рамафоса відповів, що Зеленський намагається залучити якомога більше країн до завершення війни та мирного процесу.