Трамп і Маск проведуть спільну пресконференцію в Білому домі 30 травня

Про це Трамп написав у соціальній мережі Truth Social

Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, оголосив про проведення спільної пресконференції з Ілоном Маском, яка відбудеться в п’ятницю, 30 травня, о 13:30 за східним часом (20:30 за київським часом). Цю інформацію Трамп оприлюднив у своїй соціальній мережі Truth Social.

Захід пройде в Овальному кабінеті, і він стане важливим моментом, оскільки Маск завершує свою роботу на посаді спеціального державного службовця. Трамп зазначив: “Це буде його останній день – але не зовсім, адже він завжди залишиться з нами і допомагатиме на кожному кроці. Ілон – чудовий! Чекаємо вас завтра в Білому домі”.

Відомо, що Ілон Маск подав у відставку 29 травня. Він очолював Департамент ефективності уряду (Department of Government Efficiency, DOGE) і мав тимчасовий статус держслужбовця, який тривав 130 днів.

У останні дні своєї роботи Маск висловлював своє розчарування, зокрема, через ухвалений республіканцями бюджетний пакет, який, на його думку, суперечить зусиллям, що здійснюються в рамках DOGE.