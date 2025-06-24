Дональд Трамп прибув до Гааги на саміт НАТО 2025

Як повідомляє Twitter-акаунт RapidResponse47

24 червня 2025 року президент США Дональд Трамп прибув до Гааги для участі у саміті НАТО, який триватиме два дні. Цю інформацію підтвердив Білий Дім.

На заході Трамп з’явився в кепці з написом “USA”. Вже після прибуття він зустрівся з королем Нідерландів Віллемом-Олександром та королевою Максимою, а також взяв участь у вечері, організованій для лідерів держав НАТО в палаці Хейс тен Бош.

Перед від’їздом до Нідерландів Трамп поділився скриншотом повідомлень від генерального секретаря НАТО Марка Рютте, в яких той висловлює похвалу президенту США за його дії щодо Ірану. Рютте підтвердив, що дійсно надсилав ці повідомлення Трампу.

Крім того, Трамп зателефонував прем’єр-міністрові Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу з проханням утриматися від військових дій проти Ірану. Раніше він оголосив про “повне та абсолютне” припинення вогню між Ізраїлем та Іраном.

25 червня, під час другого дня саміту НАТО, запланована зустріч між Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським. Цю інформацію підтвердив сам Трамп, а Зеленський раніше висловлював намір зустрітися з американським лідером на полях саміту.