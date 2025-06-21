Дональд Трамп оголосив про мирну угоду між Конго та Руандою

Як повідомляє власна соцмережа Дональда Трампа — Truth Social

Дональд Трамп, президент США, оголосив про свою роль у створенні мирної угоди між Демократичною Республікою Конго та Руандою. Цей документ, як очікується, буде підписано у Вашингтоні наступного тижня. Трамп поділився цією інформацією на своїй платформі Truth Social, яка недоступна в Україні.

Про угоду, що покликана покласти край конфлікту між двома країнами, який триває з 2022 року, стало відомо 18 червня. За словами Трампа, делегації обох країн прибудуть до Вашингтона 23 червня для підписання угоди.

“Це великий день для Африки і, чесно кажучи, великий день для всього світу! Але я не отримаю Нобелівської премії миру за це.” – Дональд Трамп

Трамп також згадав інші випадки, коли, на його думку, його внесок у миротворчість був недооцінений. Серед них він назвав запобігання війні між Індією та Пакистаном, конфлікт між Сербією та Косовом, а також підтримку миру між Єгиптом і Ефіопією, а також у війні між Росією та Україною, Ізраїлем та Іраном.

Хоча Трамп часто підкреслює свої досягнення в ролі миротворця, експерти, зокрема AFP, вважають, що його вплив у цих конфліктах є незначним.

Після повернення на пост президента Трамп обіцяв швидко завершити війну Росії проти України, спочатку за 24 години, а потім за 100 днів. Однак за п’ять місяців його нового президентства ці ініціативи не принесли результатів.

Для порівняння, у 2009 році Нобелівську премію миру отримав Барак Обама, який був визнаний за “екстраординарні зусилля у зміцненні міжнародної дипломатії та співпраці між народами”.