Дональд Трамп про війну в Україні: заклик до мирних переговорів

Про це Трамп розповів журналістам на YouTube

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловив своє глибоке розчарування ситуацією в Україні та Росії, підкресливши, що “можна було домовитися” про мирне врегулювання конфлікту. Ці коментарі він зробив під час прес-конференції 12 червня.

Трамп зазначив, що війна, розпочата Росією проти України, є для нього особисто важливою темою.

“Ми втрачаємо 5-6 тисяч людей щотижня, в основному солдатів, але також людей, які живуть у містах, тому що вони знову потрапляють під ракети. Як би ви хотіли жити, знаючи, що ракета має всі шанси влучити у ваш будинок ввечері? Це жахливо. Мабуть, жахливо так жити. Я розчарований, що війна досі триває.”

– Дональд Трамп

Це не перший випадок, коли Трамп висловлює своє невдоволення тривалістю конфлікту між Росією та Україною. Раніше він закликав українську сторону до прямих переговорів з Росією, які були запропоновані президентом Путіним у Туреччині.

На його думку, така зустріч могла б дати можливість українському уряду з’ясувати, чи можливо досягти угоди з Кремлем. Якщо ж переговори не відбудуться, це дозволить європейським лідерам та США краще зрозуміти ситуацію та вжити відповідних заходів.

Другий раунд переговорів у Стамбулі

2 червня українська та російська делегації провели другий раунд переговорів у Стамбулі за посередництва Туреччини, який тривав понад годину.

Після зустрічі міністр оборони України та голова української делегації Рустем Умєров повідомив, що сторони досягли домовленостей щодо обміну полоненими та репатріації 6 тисяч тіл загиблих військових. Деталі цих домовленостей будуть оприлюднені найближчим часом.

Російська сторона надала Україні “меморандум”, що містить їхнє бачення мирного врегулювання та умови для припинення вогню. Київ має тиждень для вивчення та аналізу цього документа, після чого сторони зможуть узгодити подальші дії.

Умєров також запропонував провести ще один раунд переговорів у період з 20 по 30 червня.

Проте перший заступник міністра закордонних справ України та член української делегації Сергій Кислиця повідомив, що російська сторона відмовилася від безумовного припинення вогню та зустрічі президента Володимира Зеленського з Володимиром Путіним.