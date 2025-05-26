Дональд Трамп засудив бомбардування України Росією та підтримав санкції

Про це він сказав журналістам в аеропорту Моррістауна, готуючись повернутися до Вашингтона, повідомляє Reuters.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив своє обурення з приводу бомбардувань України, які здійснює Росія. Під час прес-конференції в аеропорту Моррістауна, готуючись до повернення до Вашингтона, він відкрито висловив своє розчарування щодо дій російського президента Володимира Путіна.

«Я не розумію, що з ним сталося. Чому він вбиває так багато людей? Це абсолютно неприйнятно», – зазначив Трамп, коментуючи агресивні дії Путіна.

Колишній президент також натякнув на можливість введення нових санкцій проти Росії у відповідь на її безперервні атаки на українські міста. Він підкреслив, що, незважаючи на раніше налагоджені стосунки з Путіним, той продовжує завдавати шкоди, обстрілюючи мирні населені пункти.

В ніч на 25 травня Росія здійснила масштабний комбінований удар по Україні, використавши 367 повітряних засобів. Українська протиповітряна оборона змогла знищити 45 ракет і 139 безпілотників. Ще 2 ракети та 127 дронів були втрачені внаслідок дій на місцях.

Ця атака призвела до руйнувань у багатьох регіонах України. Зафіксовано влучання ворожих засобів повітряного нападу у 22 різних локаціях, а також падіння збитих крилатих ракет і ударних безпілотників у 15 місцях.