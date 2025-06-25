Дональд Трамп підтвердив підтримку 5 статті НАТО та збільшення оборонних витрат

Про це Трамп заявив журналістам перед засіданням лідерів Альянсу, The Guardian

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підтвердив відданість Америки 5 статті Статуту НАТО, яка стосується принципу колективної оборони. Цю інформацію Трамп озвучив журналістам перед початком засідання лідерів Альянсу, про що повідомляє Guardian.

“Ми з ними до кінця” – Дональд Трамп

Крім того, президент США відзначив зусилля європейських країн-членів НАТО щодо збільшення витрат на оборону до 5% від ВВП.

“Я вже кілька років прошу їх підвищити до 5%, і вони підвищують до 5%, це великий стрибок з 2%, і багато людей навіть не платили ці 2%, тому я думаю, що це буде дуже важливою новиною” – Дональд Трамп

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте також підтвердив наміри більшості країн-членів альянсу підвищити витрати на оборону, зазначивши, що під час засідання країни “одноголосно вирішать зробити це”.

“5% європейці та канадці зрівняють свої витрати на оборону зі Сполученими Штатами. Тож йдеться не про те, щоб американські платники податків платили більше; йдеться про те, щоб європейці та канадці платили більше” – Марк Рютте

5 стаття Статуту НАТО про колективну оборону стверджує, що “Сторони погоджуються, що збройний напад на одну або кількох із них у Європі чи у Північній Америці вважатиметься нападом на них усіх: і, відповідно, вони домовляються, що в разі здійснення такого нападу кожна з них, реалізуючи своє законне право на індивідуальну чи колективну самооборону”.

Саміт країн НАТО проходить 24 та 25 травня у Гаазі. 25 червня в рамках цього саміту президент України Володимир Зеленський, ймовірно, зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом.