Дональд Трамп прокоментував затримання Грети Тунберг біля Гази

Про це американський лідер сказав 9 червня під час спілкування із журналістами в Білому домі, пише The Hill.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловився про шведську екоактивістку Грету Тунберг, після того як ізраїльські військові перехопили човен, на якому вона прямувала до сектора Гази. Ці коментарі Трамп зробив 9 червня під час пресконференції в Білому домі.

Журналісти запитали Трампа про інцидент, в якому човен з Тунберг на борту намагався прорвати ізраїльську блокаду, щоб доставити гуманітарну допомогу. На думку президента, активістка “безумовно, відрізняється від інших”.

“Вона дивна людина. Вона молода, зла людина.” – Дональд Трамп

Трамп також порадив Тунберг пройти курси з управління гнівом, вважаючи це важливим кроком для неї.

“Я думаю, їй потрібно записатися на курси з управління гнівом. Це моя головна порада для неї.” – Дональд Трамп

Він додав, що “Ізраїль має достатньо проблем і без викрадення Грети Тунберг”, відкидаючи її заяви про незаконне затримання.

Це не перше публічне зіткнення між Трампом і Тунберг. П’ять років тому, коли Греті було лише 16, вона проігнорувала президента на засіданні ООН, а її емоційна промова про клімат стала вірусною в соцмережах.

У лютому цього року віце-президент США Джей Ді Венс жартував, що американська демократія змогла витримати 10 років критики від Тунберг, тому Європа зможе “пережити кілька місяців” перебування Ілона Маска в уряді США.

Човен, на якому була Грета Тунберг, належить до “Флотилії свободи”, що вирушила з порту Катанія (Сицилія) 1 червня. На борту перебуває близько десяти осіб, серед яких актор Ліам Каннінгем та депутатка Європарламенту Ріма Хассан, якій заборонено в’їзд до Ізраїлю через її позицію щодо війни.

Мета місії полягала в доставці гуманітарної допомоги – консервів, рису, протеїнових батончиків, молока та соків – до цивільного населення Сектора Гази.

9 червня ізраїльські військові затримали човен з Гретою Тунберг. У відповідь на це екоактивістка записала відеозвернення, в якому назвала дії Ізраїлю “викраденням у міжнародних водах” і закликала міжнародну спільноту тиснути на шведський уряд для її звільнення.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю заявило, що подорож яхти до Гази була провокацією, а всіх пасажирів відправлять додому. 10 червня Грету Тунберг та інших активістів доставили до аеропорту Бен-Гуріон, звідки їх депортують до країн походження протягом найближчих годин.