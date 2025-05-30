Дональд Трамп про ракетні обстріли України та війну з Росією

Як повідомляє Twitter-акаунт RapidResponse47

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловив своє здивування щодо ракет, які використовувалися для обстрілу українських міст, зокрема Києва. Він зробив цю заяву під час обговорення, яке, на його думку, наближається до завершення. Інформацію про це оприлюднив Білий Дім.

Трамп підкреслив, що він «дуже розчарований» такими обстрілами.

“Тому я дуже розчарований у цьому сенсі. З огляду на це, я хотів би, щоб це закінчилося. 5,000 людей – я думаю, що ця цифра навіть більша. Але 5,000 людей щотижня гинуть, в основному солдати, але також люди, які живуть в маленьких містах і містечках по всій Україні. І я хотів би, щоб це припинилося.” – Дональд Трамп

Крім того, він зазначив, що президент України Володимир Зеленський та російський лідер Володимир Путін є «дуже впертими». Трамп також висловив своє незадоволення «містифікацією Росії», яку, на його думку, підтримували американські медіа, зокрема New York Times та The Washington Post.

Президент США навіть закликав New York Times «повернути» Пулітцерівську премію за їхні репортажі про Росію.

26 травня Трамп критикував російські бомбардування України, висловлюючи незадоволення діями Путіна, який «обстрілює міста і вбиває людей». Він також припустив можливість введення нових санкцій проти Росії.

У той же день реакція Кремля на слова президента США була названа «емоційною». Речник Путіна заявив, що Росія нібито вдячна Трампу за ініціацію переговорного процесу між РФ та Україною.

27 травня Трамп зазначив, що «Путін не розуміє, що якби не я – з Росією трапилось би багато поганих речей».