Дональд Трамп запускає парфуми Victory 45-47 після виборчих перемог

Записав на сторінку Дональда Трампа у Truth Social

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про старт продажу парфумів, які відзначають його виборчі перемоги 2016 та 2024 років. Цю новину він поділився на своїй сторінці в соціальній мережі Truth Social.

Трамп зазначив:

“Аромати Trump уже у продажу. Вони називаються Victory 45-47, тому що символізують перемогу, силу та успіх – як для чоловіків, так і для жінок. Придбайте собі флакон і не забудьте купити ще один для своїх коханих. Насолоджуйтесь, веселіться і продовжуйте перемагати!” – Дональд Трамп

Згідно з інформацією на офіційному сайті парфумів Трампа, ціна одного флакону становить 249 доларів США. Окрім цього, у продажу також доступні парфуми, присвячені замаху на Трампа в липні 2024 року, які мають слоган “Fight! Fight! Fight!”.

Крім того, раніше компанія Trump Organization анонсувала запуск нового мобільного оператора в США та початок виробництва смартфона під назвою T1.