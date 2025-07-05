Дональд Трамп готовий допомагати Україні у війні з Росією

Як повідомляє медіа Reuters

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив про свою готовність “допомагати Україні” у боротьбі проти Росії, підкресливши важливість телефонної розмови з українським лідером Володимиром Зеленським. Цю інформацію Трамп озвучив журналістам під час перебування на борту літака Air Force One, згідно з повідомленнями.

Він також згадав про свою бесіду з президентом Росії Володимиром Путіним, яка відбулася 3 липня, зазначивши, що залишився “незадоволений” результатами цієї розмови.

“Я вже казав вам, що був дуже незадоволений розмовою з Путіним. Схоже, він хоче йти до самого кінця і продовжувати вбивати людей. Це недобре. Це погано. Я був незадоволений.” – Дональд Трамп

Трамп підкреслив, що США вже надали Україні допомогу у війні проти Росії і мають намір продовжувати цю підтримку. Однак він висловив сумніви щодо можливості зупинити війну, яку розпочала Росія, назвавши її “угодою Байдена”, яку намагаються припинити.

Під час спілкування з журналістами Трамп також обговорив питання санкцій з Путіним, зазначивши, що російський лідер стурбований можливими новими обмеженнями.

5 липня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Трамп “готовий допомагати” Україні у сфері протиповітряної оборони (ППО).

“Ми обговорили тематику ППО, я вдячний за готовність допомагати. Саме Patriot – ключ до захисту від балістики.” – Володимир Зеленський

Нагадаємо, що 2 липня стало відомо про призупинення США поставок озброєння Україні, зокрема ракет та боєприпасів до систем ППО, через зменшення запасів на складах у США.

В українському Міністерстві оборони зазначили, що офіційних повідомлень про зупинення або перегляд графіків постачання оборонної допомоги від США не надходило. Вони також додали, що наразі перевіряють усі деталі, спираючись на фактичні дані.