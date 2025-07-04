Дональд Трамп анонсував бій UFC у Білому домі до 250-річчя США

Про це повідомляє Assosiated Press, посилаючись на заяву лідера США.

Президент США Дональд Трамп оголосив про намір організувати бій UFC на території Білого дому, приурочений до 250-річчя незалежності країни. За його словами, на цей захід планується залучити понад 20 тисяч глядачів.

Цю інформацію повідомила Associated Press, посилаючись на заяву Трампа, зроблену під час святкувань в штаті Айова, присвячених ювілею незалежності. Окрім бою, президент анонсував проведення фестивалю на Національній алеї у Вашингтоні та спортивних змагань для старшокласників з усієї країни.

“Тож у кожному з наших національних парків, полів битв та історичних місць відбудуться спеціальні заходи на честь America 250. І я навіть думаю, що в нас буде бій UFC. Уявіть собі це на території Білого дому. У нас там багато землі.” – Дональд Трамп

Трамп зазначив, що бій буде “повноцінним” і розрахований на 20-25 тисяч глядачів. Хоча Білого дому поки не надали детальної інформації про організацію заходу, підтверджено, що президент “цілком серйозно” налаштований втілити цей задум у життя.

Пресслужба UFC в коментарі для The Hollywood Reporter підтвердила ідею проведення поєдинку, а генеральний директор організації Дейн Вайт пообіцяв найближчим часом надати більше деталей.

Трамп неодноразово відвідував бої UFC, навіть після свого вступу на посаду президента, і останніми місяцями був присутній на кількох поєдинках зі змішаних єдиноборств.