Дональд Трамп про ракетний напад на базу США в Катарі: ефективна оборона та заклик до миру

Про це він написав у соцмережі Truth Social

Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, висловив свою реакцію на ракетний напад на американську базу в Катарі, охарактеризувавши його як “дуже слабку відповідь”, яку США “очікували” і “ефективно відбили”. Він зазначив, що жоден американець не постраждав під час цього інциденту.

Цю інформацію Трамп оприлюднив у своїй соціальній мережі Truth Social:

“Іран офіційно відповів на наше знищення їхніх ядерних об’єктів дуже слабкою відповіддю, чого ми й очікували, і дуже ефективно протидіяли… Я радий повідомити, що жоден американець не постраждав, і майже не було завдано жодної шкоди.” – Дональд Трамп

Він також додав, що з 14 ракет, випущених по базі США в Катарі, 13 були збиті, а одна ракета “відпущена”, оскільки рухалася в безпечному напрямку.

“Найголовніше, що вони витягли все це зі своєї ‘системи’, і, сподіваюся, більше не буде ненависті. Я хочу подякувати Ірану за те, що він завчасно повідомив нас, що дозволило уникнути втрат і поранень.” – Дональд Трамп

Трамп також висловив сподівання, що Іран зможе “перейти до миру та злагоди”, і пообіцяв заохочувати Ізраїль до аналогічних дій.

23 червня Іран здійснив запуск понад 10 ракет по американських військових базах на Близькому Сході у відповідь на удари США по його ядерних об’єктах, які відбулися в ці вихідні. За інформацією ізраїльського чиновника, щонайменше 10 ракет було націлено на Катар, а одна – на Ірак.

22 червня американська авіація атакувала три ядерні об’єкти в Ірані – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Трамп підкреслив, що основною метою операції було усунення ядерної загрози з боку Ірану, а атаковані об’єкти “були повністю знищені”.

Американський лідер попередив, що у разі відмови Тегерана від миру, майбутні удари можуть бути “набагато масштабнішими”.