Дональд Трамп про конфлікт з Північною Кореєю та зустрічі з Кім Чен Ином

Заяву Трампа передає Reuters
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловив намір “вирішити” конфлікт з Північною Кореєю, підкресливши свої позитивні стосунки з лідером КНДР Кім Чен Ином. Ці відносини були закладені під час їхніх зустрічей у 2019 році, коли Трамп перебував на своєму першому президентському терміні.
“У мене були добрі стосунки з Кім Чен Ином, і я з ним чудово ладнаю. Тож побачимо, що буде. Якщо конфлікт і є, то нас це не стосується.”
Протягом свого першого терміну Трамп тричі зустрічався з Кім Чен Ином: перша зустріч відбулася у 2018 році в Сінгапурі, друга – у 2019 році у Вʼєтнамі, а третя – на демілітаризованій зоні між Північною та Південною Кореями, відомій як “38 паралель”.
Сполучені Штати сподівалися на денуклеаризацію КНДР та покращення відносин між двома Кореями. У 2018 році представники обох країн підписали спільну заяву, в якій висловили намір зменшити ядерний арсенал Північної Кореї.
Однак другий саміт у Вʼєтнамі завершився без спільної заяви. За інформацією з американських джерел, Кім Чен Ин вимагав повного скасування санкцій, що Північна Корея заперечувала.
Третя зустріч відбулася в демілітаризованій зоні, де Трамп вперше ступив на територію Північної Кореї. За результатами цієї зустрічі було досягнуто домовленості про налагодження робочих відносин для подальших ядерних переговорів.
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