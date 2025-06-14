Фінансова декларація Дональда Трампа: криптовалюти, нерухомість і бізнес

Як пише видання Reuters

Дональд Трамп, президент США, оприлюднив свою першу фінансову декларацію під час нинішнього терміну, що стало важливою подією. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

У своїй декларації Трамп зазначив, що надає актуальні дані про свої активи, включаючи доходи, отримані від криптовалютного бізнесу. Зокрема, він повідомив про вражаючі $57,35 мільйона, отриманих від продажу токенів компанії World Liberty Financial.

Декларація також містить інформацію про наявність 15,75 мільярда токенів у цьому проєкті. Хоча документ підписано 13 червня, він не уточнює, за який період надані ці дані.

Згідно з інформацією, що міститься у декларації, статки Трампа складаються з криптовалют, нерухомості та значної частки у компанії Trump Media & Technology Group, яка управляє соціальною мережею Truth Social.

Крім того, його гольф-курорти у Флориді, такі як Jupiter, Doral і West Palm Beach, а також приватний клуб Mar-a-Lago, принесли не менше ніж 217,7 мільйона доларів доходу.

Також Трамп задекларував 5 мільйонів доларів доходу від ліцензійних відрахувань за проєкт, що реалізується у В’єтнамі.