Фінансова декларація Дональда Трампа: криптовалюти, нерухомість і бізнес

Як пише видання Reuters
Дональд Трамп, президент США, оприлюднив свою першу фінансову декларацію під час нинішнього терміну, що стало важливою подією. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
У своїй декларації Трамп зазначив, що надає актуальні дані про свої активи, включаючи доходи, отримані від криптовалютного бізнесу. Зокрема, він повідомив про вражаючі $57,35 мільйона, отриманих від продажу токенів компанії World Liberty Financial.
Декларація також містить інформацію про наявність 15,75 мільярда токенів у цьому проєкті. Хоча документ підписано 13 червня, він не уточнює, за який період надані ці дані.
Згідно з інформацією, що міститься у декларації, статки Трампа складаються з криптовалют, нерухомості та значної частки у компанії Trump Media & Technology Group, яка управляє соціальною мережею Truth Social.
Крім того, його гольф-курорти у Флориді, такі як Jupiter, Doral і West Palm Beach, а також приватний клуб Mar-a-Lago, принесли не менше ніж 217,7 мільйона доларів доходу.
Також Трамп задекларував 5 мільйонів доларів доходу від ліцензійних відрахувань за проєкт, що реалізується у В’єтнамі.
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