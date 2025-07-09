Трамп погрожував розбомбити Москву через Україну – аудіозапис CNN

Як повідомляє телекомпанія CNN

На закритій зустрічі донорів у 2024 році президент США Дональд Трамп зробив шокуючу заяву, що погрожував Володимиру Путіну “розбомбити Москву до смерті”, щоб зупинити його агресію проти України. Цю інформацію підтверджує аудіозапис, який став відомим завдяки телекомпанії CNN.

Трамп зазначив:

“Путіну я сказав: «Якщо ти вторгнешся в Україну, я розбомблю Москву до смерті. Кажу тобі, у мене немає вибору».” – Дональд Трамп

За його словами, спочатку Путін не сприйняв ці погрози серйозно, але згодом “на 10% – повірив”.

Трамп також розповів, що подібні погрози він висловлював і китайському лідеру Сі Цзіньпіну, попереджаючи його про можливе бомбардування Пекіна у разі нападу на Тайвань.

Ці заяви пролунали під час зборів коштів у Нью-Йорку та Флориді. Записи потрапили до журналістів Джоша Доузі, Тайлера Пейджера та Ісаака Арнсдорфа, які описали ці епізоди у своїй книзі “2024”. Штаб Трампа не прокоментував зміст аудіозапису.

Протягом своєї кампанії Трамп неодноразово стверджував, що якби він залишався на посаді президента, війни в Україні та Газі не відбулося б. У вівторок він знову звинуватив Путіна в небажанні укласти мирну угоду, заявивши:

“Я дуже ним незадоволений”. – Дональд Трамп

На одній із зустрічей Трамп також висловив намір депортувати студентів, які беруть участь у пропалестинських протестах в університетах, заявивши: