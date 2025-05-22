Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп планує відвідати Канаду для участі в саміті лідерів Групи семи, який відбудеться з 15 по 17 червня. Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу 22 травня. Перед цим, 14 червня, Трамп проведе великий військовий парад у Вашингтоні, присвячений 250-річчю армії США, щоб вшанувати американських військових.

Левітт зазначила: “Після параду президент Трамп вирушить на саміт G7 в Канаді, який триватиме з 15 по 17 червня”.

Деталі саміту G7 в Канаді

У червні 2025 року Канада стане господарем саміту лідерів «Групи семи» (G7), який проходитиме в Кананаскисі, Альберта. Це буде перший саміт для нового прем’єр-міністра Канади Марка Карні та президента США Дональда Трампа після його повернення до Білого дому. Очікується, що на саміті також буде присутній президент України Володимир Зеленський.

Серед основних тем, які будуть обговорюватися на саміті, можна виділити:

Підтримка України в умовах російської агресії;

Глобальна економічна стабільність та зростання;

Цифрова трансформація та управління технологіями;

Боротьба зі зміною клімату та забезпечення енергетичної безпеки.

Канада, яка головує в G7 у 2025 році, має на меті сприяти конструктивному діалогу та колективним зусиллям для вирішення актуальних глобальних викликів.