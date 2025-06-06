Трамп продає Tesla після конфлікту з Ілоном Маском

Про це повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого чиновника Білого дому.

Після публічного суперечливого інциденту з Ілоном Маском, президент США Дональд Трамп вирішив продати свою червону Tesla, яку придбав у березні. Про це стало відомо з повідомлення CNN, яке посилається на джерела в адміністрації Білого дому.

Згідно з інформацією, автомобіль можуть або продати, або подарувати. Станом на ранок 6 червня Tesla все ще залишалася припаркованою на Західній під’їзній дорозі до виконавчого управління. Раніше Трамп дозволяв деяким своїм молодшим співробітникам користуватися цим автомобілем.

Телеканал зазначає, що в березні Трамп перетворив Південну галявину Білого дому на щось схоже на автосалон Tesla, що стало очевидним жестом на адресу Маска. Пізніше Трамп навіть публічно оголосив про покупку Tesla та придбав Cybertruck для своєї онуки.

Конфлікт між Трампом і Маском

Суперечка між Трампом і Маском почалася після того, як Маск розкритикував законопроєкт, який просував Трамп, через можливе збільшення дефіциту бюджету США на 2,4 трильйона доларів. Цей документ містить низку політичних ініціатив, включаючи податкові зміни та посилення контролю за імміграцією.

5 червня Трамп заявив, що Маск “вичерпав себе”. Президент додав, що найкращий спосіб заощадити бюджетні кошти – це припинити державні субсидії та розірвати контракти з Маском. У відповідь мільярдер назвав слова Трампа “брехнею” і висловив підтримку його імпічменту.

Маск раніше був впливовим союзником Трампа, витративши близько 300 мільйонів доларів на підтримку республіканців на виборах у листопаді 2024 року. Після цього він отримав неофіційну посаду в Білому домі, де керував Департаментом ефективності уряду Трампа.

Дії Маска, які призвели до скасування тисяч робочих місць у федеральному уряді та скорочення мільярдів доларів іноземної допомоги, викликали збої в роботі федеральних агентств і масові протести біля торгових точок Tesla в США та Європі.

29 травня Ілон Маск оголосив про свою відставку з адміністрації Трампа. Його термін як спеціального держслужбовця також закінчився в кінці травня, оскільки за законодавством США особи з таким статусом можуть перебувати на держслужбі лише 130 днів.