Дональд Трамп про кризу в Україні на саміті НАТО в Гаазі

Як передає медіа Bloomberg із посиланням на неназване джерело
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив стурбованість щодо ситуації в Україні, зазначивши, що вона «повністю вийшла з-під контролю». Він підкреслив, що необхідно вжити термінових заходів для вирішення цієї проблеми.
Ці коментарі Трамп зробив під час закритої зустрічі з лідерами країн НАТО на саміті в Гаазі, про що повідомляє Bloomberg, посилаючись на неназване джерело, яке було присутнє на обговореннях.
Згідно зі словами джерела, Трамп акцентував увагу на тому, що з Україною «потрібно щось робити», оскільки ситуація «цілком вийшла з-під контролю».
Видання зазначає, що президент США не вдавався в деталі, але його заява була сприйнята як «позитивний знак» підтримки України з боку Вашингтона.
Раніше Трамп також заявляв, що під час телефонної розмови порадив президенту Росії Володимиру Путіну стати «посередником у власній війні» проти України, коли той пропонував допомогу у врегулюванні конфлікту між Ізраїлем та Іраном.
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