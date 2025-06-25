Дональд Трамп про кризу в Україні на саміті НАТО в Гаазі

Як передає медіа Bloomberg із посиланням на неназване джерело

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив стурбованість щодо ситуації в Україні, зазначивши, що вона «повністю вийшла з-під контролю». Він підкреслив, що необхідно вжити термінових заходів для вирішення цієї проблеми.

Ці коментарі Трамп зробив під час закритої зустрічі з лідерами країн НАТО на саміті в Гаазі, про що повідомляє Bloomberg, посилаючись на неназване джерело, яке було присутнє на обговореннях.

Згідно зі словами джерела, Трамп акцентував увагу на тому, що з Україною «потрібно щось робити», оскільки ситуація «цілком вийшла з-під контролю».

Видання зазначає, що президент США не вдавався в деталі, але його заява була сприйнята як «позитивний знак» підтримки України з боку Вашингтона.

Раніше Трамп також заявляв, що під час телефонної розмови порадив президенту Росії Володимиру Путіну стати «посередником у власній війні» проти України, коли той пропонував допомогу у врегулюванні конфлікту між Ізраїлем та Іраном.