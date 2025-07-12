Дональд Трамп відвідав постраждалий від повеней Техас і пообіцяв допомогу

Про це повідомляє BBC.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп разом із першою леді Меланією відвідав постраждалу від раптових повеней територію в центральному Техасі. Під час візиту до міста Керрвілль, Трамп запевнив місцевих жителів, що уряд надасть необхідну допомогу для відновлення після стихійного лиха.

Під час зустрічі з місцевими чиновниками, президент оглянув масштаби руйнувань, стоячи перед перевернутим причепом трактора.

“Я ніколи не бачив нічого подібного.” – Дональд Трамп

Трамп також зазначив, що він і його дружина прибули до Керрвілля, щоб «висловити любов, підтримку та страждання всієї нашої нації».

Варто зазначити, що понад 12 300 волонтерів об’єдналися для пошуків 161 особи, яка досі вважається зниклою безвісти по всьому штату. За словами чиновників, волонтери працюють по 10 годин на день, щоб допомогти в цій важкій ситуації.

“Це масштабна операція, яка розширюється день у день… Усі ці уламки тягнуть тіла далі по річці, на багато миль. Тож щодня ми отримуємо оновлення, і щодня це справді розширює операцію.” – Раджив Фернандо, головний лікар благодійної організації Heal Corps

Згідно з інформацією, адміністрація Трампа, разом із місцевими та державними чиновниками, отримала критику за недостатню підготовку та попередження мешканців про повені. Трамп відреагував на запитання журналіста про те, що деякі постраждалі родини висловили невдоволення через пізні попередження.

“Я думаю, що всі виконали неймовірну роботу за цих обставин… Я не знаю, хто ви, але лише дуже зла людина могла б поставити таке питання.” – Дональд Трамп

Деякі критики вважають, що скорочення фінансування Національної метеорологічної служби та Федерального агентства з надзвичайних ситуацій адміністрацією Трампа могли погіршити наслідки катастрофи. Офіційні особи запевнили, що ці скорочення не вплинули на здатність прогнозувати шторми, хоча в місцевих офісах все ще залишаються вакансії.

За даними, надзвичайна повінь сталася майже без попередження вранці 4 липня. Рівень води в річці Гваделупе піднявся на 8 метрів всього за 45 хвилин, що призвело до потужної повені в окрузі Керр, розташованому в центрально-південному Техасі. Найбільше постраждали житлові райони, стоянки для трейлерів, кемпінги та літній табір для дівчат.

Станом на 8 липня, кількість загиблих унаслідок повеней перевищила 100 осіб. Серед загиблих було щонайменше 84 людини, включаючи 28 дітей, які загинули в окрузі Керр через розлив річки Гваделупе після сильних злив.