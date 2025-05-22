Дональд Туск, прем’єр-міністр Польщі, висловив різку критику на адресу кандидата в президенти Кароля Навроцького через його заяву про те, що Польща ніколи не підтримає вступ України до НАТО. Туск охарактеризував цю позицію як державну зраду.

Ці коментарі Туск зробив під час ефіру програми Fakty po Faktach на телеканалі TVN24, обговорюючи недавню розмову Навроцького з лідером Конфедерації Славоміром Ментценом. У ході цієї бесіди кандидат від PiS підписав список з восьми політичних декларацій, одна з яких містила відмову від підтримки вступу України до НАТО.

Туск назвав цю заяву “одним із найбільших скандалів виборчої кампанії” і нагадав, що навіть у часи політичної конфронтації між ним і покійним президентом Лехом Качинським існував консенсус щодо підтримки України та її членства в НАТО.

«Пам’ятаєте, було небагато питань, де ми з Лехом Качинським досягли повного консенсусу. Це був радше конфлікт, але в питанні України, її суверенітету та прозахідного курсу ми завжди були одностайні», – підкреслив Туск.

Прем’єр також зазначив, що не має наміру тиснути на Навроцького, але вважає його позицію серйозною загрозою для безпеки Польщі. «Останнє, що Польща повинна робити, – це підтримувати вимоги Путіна», – додав він.

Туск також підкреслив, що Польща не планує відправляти своїх військових в Україну, зазначивши, що це питання вже вирішене, і навіть президент Зеленський не мав жодних сумнівів у цьому.

На думку Туска, позиція Навроцького підриває одну з найважливіших ініціатив попереднього польського уряду та ставить під загрозу стратегічні інтереси країни.