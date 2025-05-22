Дональд Туск спростував заяви про позицію Трампа щодо війни в Україні

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск спростував інформацію, опубліковану Wall Street Journal, про те, що президент США Дональд Трамп нібито заявив європейським лідерам про відсутність готовності Володимира Путіна до припинення війни в Україні. Цю інформацію повідомило видання Onet.

Туск зазначив: «Я не можу підтвердити цю інформацію. Проте, ситуація залишається складною, оскільки з боку Росії немає жодних ознак готовності до швидкого припинення вогню та початку реальних мирних переговорів». Він також підкреслив, що як Трамп, так і європейська «четвірка» висловили чітку вимогу: негайне припинення вогню без жодних умов перед початком переговорів, щоб зупинити загибель людей.

Дональд Туск додав, що Росія використовує традиційні тактики затягування та плутанини, уникаючи відповідальності за припинення вогню і не беручи активної участі у мирних переговорах. «Ситуація складна, але не критична, і такою вона була з самого початку», – підкреслив він.

Раніше Wall Street Journal, посилаючись на три джерела, повідомило, що Трамп нібито заявив канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу, президенту Франції Еммануелю Макрону та прем’єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру, що Путін не готовий до припинення війни, оскільки вважає, що Росія наразі має перевагу.

19 травня президент США провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, під час якої обговорювалися питання припинення вогню та «мирного врегулювання української кризи», як це називає Росія. Путін зазначив, що припинення вогню можливе лише після досягнення відповідних домовленостей, але не уточнив їх зміст.

Крім того, Путін розповів про можливий меморандум між Росією та Україною, який міг би включати питання припинення вогню та принципи врегулювання конфлікту, і висловив готовність працювати над таким документом. Він також зазначив, що переговори у Стамбулі свідчать про рух у правильному напрямку.

Президент України Володимир Зеленський у свою чергу заявив, що будь-які меморандуми з російської сторони не будуть секретом і можуть стати основою для створення «мапи», яка веде до завершення війни та укладення договору. Він наголосив, що такий меморандум має передбачати припинення вогню і бути підтриманим обома сторонами.

Того ж дня Трамп провів дві телефонні розмови з президентом Зеленським, у другій з яких брали участь також лідери Єврокомісії, Франції, Італії, Німеччини та Фінляндії. Зеленський повідомив, що під час розмови обговорювалися переговори між Україною та Росією, а Трамп висловив думку, що російська сторона може подавати сигнали про можливе припинення вогню.

Президент України додав, що якщо бачення Росії не буде підтримано Україною, він просив США розглядати це як небажання Росії завершити війну. 20 травня Дональд Трамп заявив, що у разі неможливості вплинути на ситуацію він може відмовитися від переговорного процесу щодо припинення війни Росії проти України.