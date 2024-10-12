Прем’єр-міністр Польщі заявив про розробку нової багаторічної міграційної стратегії, деталі якої мають оприлюднити на засіданні уряду 15 жовтня.

Про це пише RMF24.

Видання цитує слова Дональда Туска, які він сказав на з’їзді своєї партії “Громадянська платформа” у Варшаві.

За його словами, одним з елементів його стратегії під назвою “Повернути контроль, забезпечити безпеку” буде тимчасове територіальне призупинення права на притулок. Туск каже, що закликатиме до визнання цього рішення в Європі.

“Ми дуже добре знаємо, як це використовується Лукашенком і Путіним, контрабандистами, переправниками людей, торговцями людьми – як право на притулок використовується саме проти суті права на притулок”, – додав він.

Також у планах Туска – політика прискореного повернення поляків і людей польського походження з польської із-за кордону.

Нещодавно Туск закликав Європейський союз вжити більш активних заходів щодо боротьби з нелегальною міграцією. Таку заяву він зробив через наплив мігрантів із сторони Білорусі.