Про це пише RMF24.

Видання цитує слова Дональда Туска, які він сказав на з’їзді своєї партії “Громадянська платформа” у Варшаві.

За його словами, одним з елементів його стратегії  під назвою “Повернути контроль, забезпечити безпеку” буде тимчасове територіальне призупинення права на притулок. Туск каже, що закликатиме до визнання цього рішення в Європі.

“Ми дуже добре знаємо, як це використовується Лукашенком і Путіним, контрабандистами, переправниками людей, торговцями людьми – як право на притулок використовується саме проти суті права на притулок”, – додав він.

Також у планах Туска – політика прискореного повернення поляків і людей польського походження з польської із-за кордону.

Нещодавно Туск закликав Європейський союз вжити більш активних заходів щодо боротьби з нелегальною міграцією. Таку заяву він зробив через наплив мігрантів із сторони Білорусі.

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