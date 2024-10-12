Про це пише RMF24.
Видання цитує слова Дональда Туска, які він сказав на з’їзді своєї партії “Громадянська платформа” у Варшаві.
За його словами, одним з елементів його стратегії під назвою “Повернути контроль, забезпечити безпеку” буде тимчасове територіальне призупинення права на притулок. Туск каже, що закликатиме до визнання цього рішення в Європі.
“Ми дуже добре знаємо, як це використовується Лукашенком і Путіним, контрабандистами, переправниками людей, торговцями людьми – як право на притулок використовується саме проти суті права на притулок”, – додав він.
Також у планах Туска – політика прискореного повернення поляків і людей польського походження з польської із-за кордону.
Нещодавно Туск закликав Європейський союз вжити більш активних заходів щодо боротьби з нелегальною міграцією. Таку заяву він зробив через наплив мігрантів із сторони Білорусі.