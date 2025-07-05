Оперативна ситуація на Донбасі: зміни в бойових діях на Торецькому та Покровському напрямках

Про це в етері телемарафону “Єдині новини” 5 липня розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Віктор Трегубов.

У Донецькій області тривають бойові дії, які відбуваються в безпосередній близькості до кордону з Дніпропетровською областю. Однак на Торецькому напрямку спостерігається зниження інтенсивності конфлікту, оскільки російські війська перенаправили свої зусилля на Покровський напрямок.

Цю інформацію 5 липня в ефірі телемарафону “Єдині новини” озвучив речник оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Віктор Трегубов.

“В Дніпропетровській області ще боїв з ворогом не відбувається. Бої відбуваються у Донецькій області, дуже близько до Дніпропетровської області. Військові РФ намагаються прорватися на Покровському напрямку. Вони тиснуть в західному кордоні Дніпропетровської області.” – Віктор Трегубов

За словами Трегубова, російські війська вже давно прагнуть досягти Костянтинівки. Вони намагалися реалізувати цей план через Краматорський напрямок, зокрема через місто Часів Яр та сусідні населені пункти, або через Торецьк, але в обох випадках зазнали невдачі. Ворог не зміг захопити Торецьк і просунутися далі.

Віктор Трегубов зазначив, що внаслідок цього ворог змінив тактику і тепер зосередився на атаках через трасу Покровськ – Костянтинівка на Покровському напрямку. Це пояснює зниження кількості боїв на Торецькому напрямку, оскільки основні сили були перекинуті на захід, до східної частини Покровського напрямку.

“Якби російським військам щось вдалось, то вони можуть розвивати атаку на Костянтинівку, або обходити Покровськ зі східного боку.” – Віктор Трегубов

Ситуація на фронті залишається напруженою, і важливо стежити за розвитком подій у регіоні.