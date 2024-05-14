Про це 13 травня повідомляє Центр національного спротиву.
“Закінчилися травневі “суботники”, а з ними безплатна рабсила, і тимчасово окуповані регіони України знову завалило сміттям.
А ще додалася тепла весняна погода, яка проблему несанкціонованих сміттєвих звалищ перетворює з естетичної в проблему санітарно-епідеміологічну”, — йдеться у повідомленні.
Місцеві жителі активно діляться у соціальних мережах фотографіями сміттєвих гір, що з’являються у різних частинах міста, включаючи його центр.
Відповідальні органи вказують на бездіяльність окупаційної влади, яка не реагує на звернення мешканців через неспроможність вирішити проблему з прибиранням.
На тимчасово окупованих територіях України рівень укомплектованості сфери житлово-комунального господарства становить у середньому лише 12%.
- Окупанти винайшли новий спосіб нажитися на мешканцях окупованого Мелітополя
- Представники ЗМІ розповіли про телемарафон і пропаганду на окупованих територіях
- РФ хоче закрити шахти на Донбасі