У тимчасово окупованому Донецьку з потеплінням загострюється проблема зі сміттям. Комунальні служби через нестачу персоналу не встигають прибирати місто.

Про це 13 травня повідомляє Центр національного спротиву.

“Закінчилися травневі “суботники”, а з ними безплатна рабсила, і тимчасово окуповані регіони України знову завалило сміттям. А ще додалася тепла весняна погода, яка проблему несанкціонованих сміттєвих звалищ перетворює з естетичної в проблему санітарно-епідеміологічну”, — йдеться у повідомленні.

Місцеві жителі активно діляться у соціальних мережах фотографіями сміттєвих гір, що з’являються у різних частинах міста, включаючи його центр.

Відповідальні органи вказують на бездіяльність окупаційної влади, яка не реагує на звернення мешканців через неспроможність вирішити проблему з прибиранням.

На тимчасово окупованих територіях України рівень укомплектованості сфери житлово-комунального господарства становить у середньому лише 12%.