Російські обстріли залишили без газу понад 3000 домогосподарств Донеччини

Про це повідомили в Донецькоблгаз у Facebook

Протягом трьох днів понад 3000 домогосподарств у Донеччині залишилися без газу через обстріли, які здійснює Росія. Цю інформацію оприлюднила компанія “Донецькоблгаз” на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Згідно з даними “Донецькоблгазу”, 20 червня в Костянтинівці внаслідок російської атаки без газопостачання залишилися 1902 споживачі приватного сектору. Наступного дня, 21 червня, обстріли призвели до відключення 145 абонентів у місті Лиман.

У Слов’янську через руйнування будинків газопостачання було припинено для мешканців восьми квартир та чотирьох приватних будинків. У Краматорську без газу залишилися 87 квартир та 19 приватних будинків. В Іллінівці обстріл позбавив газопостачання 20 абонентів приватного сектору.

З 22 червня, через постійні російські обстріли, які унеможливлюють обстеження газорозподільної системи, від газопостачання були відключені чотири населені пункти: Андріївка-Клевцове, Зелений Гай, Воскресенка та Новохатське.

У селі Райське внаслідок обстрілу без газу залишилися 300 приватних житлових будинків.

“Аварійно-відновлювальні роботи тривають там, де це дозволяє безпекова ситуація.” – Донецькоблгаз

Компанія також закликає мешканців дотримуватися обережності та дотримуватися правил безпеки під час користування газом у складних умовах воєнного часу.