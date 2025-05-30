Останній дзвоник у школах Донеччини 2025: війна зруйнувала навчальні заклади

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Цього року останній дзвоник у школах Донеччини відзначається виключно в онлайн-форматі, як і в попередні роки повномасштабного вторгнення. Розбиті, знищені та обгорілі навчальні заклади в прифронтових селах і містах Донецької області залишаються без дитячого сміху та традиційних святкувань.

Фотодобірка зруйнованих шкіл, зроблена цьогоріч, демонструє наслідки війни. Від початку конфлікту навчання в Донецькій області проходить лише в онлайн-форматі, а святкування останнього дзвоника не проводяться.

У селі Білокузьминівка Костянтинівської громади школа зазнала щонайменше двох обстрілів. Діловодка старостату Наталя Богатирьова розповіла, що перший удар стався в січні 2023 року, а другий – 2 травня 2025 року.

“20 січня 2023 року було. Тоді тільки оця будівля пошкодилася. Все інше було трошки ціле. Ну, а це все вже 2 травня цього року”, – зазначила Наталя.

Вона підкреслила, що школа була в хорошому стані і нещодавно відремонтована, але тепер її зруйновано назавжди.

У селі Золотий Колодязь Шахівської громади школа також зазнала серйозних пошкоджень після атаки безпілотника “Герань-2” на початку травня 2025 року. Хоча фасад будівлі залишився цілим, всередині – справжні руїни.

Місцеві жителі згадують, що в цій школі був інтернат для дітей з прилеглих сіл, а також спеціалізовані класи, зокрема соляна кімната. Спортивний майданчик біля школи перетворився на звалище металобрухту.

Ще одна зруйнована школа – Іскровська, розташована в селі Андріївка-Клевцове Комарської громади. Її знімали у квітні 2025 року. Начальник Комарської військової адміністрації Олександр Куропятник показав руїни після обстрілу 2 березня.

“2 березня після обстрілу КАБами села – от такий вигляд має будівля”, – зазначив посадовець.

У зруйнованій школі залишилось піаніно та залишки гуманітарної допомоги, яку благодійники привезли незадовго до обстрілу. За словами адміністрації, будівля повністю знищена і не підлягає відновленню.

У січні 2025 року одна зі шкіл у місті Білицьке Добропільської громади також була зруйнована внаслідок російських обстрілів. Незважаючи на відсутність офлайн-занять, будівлі доглядають і прикрашають державними прапорами.

У Слов’янську, де 24 лютого 2025 року армія РФ завдала удару по місту, зокрема по будівлі школи, також зафіксовані руйнування. Ці події стали ще одним болючим нагадуванням про війну, що триває на Донбасі.