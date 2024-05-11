28-й тур чемпіонату України з футболу розпочався. У суботу, 11 травня команда "Шахтар" зіграла проти київського "Динамо" і здобула перемогу.

Шахтар переміг суперника з рахунком 1:0, повідомляє Межа.

Матч між “Шахтарем” і “Динамо” розпочався з активною грою донецької команди, яка контролювала м’яч протягом перших 15 хвилин. Гості не мали небезпеки біля своїх воріт, блокуючи удари суперника.

На 33-й хвилині “Шахтар” відкрив рахунок з пенальті, який реалізував Судаков. У другому таймі у “Динамо” вийшов на поле Ярмоленко і змінив хід гри, але не зміг забити гол. Після фінального свистка гравці Егіналдо і Шапаренко отримали червоні картки після бійки, а “Шахтар” відсвяткував своє 15-те чемпіонство.