Шахтар переміг суперника з рахунком 1:0, повідомляє Межа.
Матч між “Шахтарем” і “Динамо” розпочався з активною грою донецької команди, яка контролювала м’яч протягом перших 15 хвилин. Гості не мали небезпеки біля своїх воріт, блокуючи удари суперника.
На 33-й хвилині “Шахтар” відкрив рахунок з пенальті, який реалізував Судаков. У другому таймі у “Динамо” вийшов на поле Ярмоленко і змінив хід гри, але не зміг забити гол. Після фінального свистка гравці Егіналдо і Шапаренко отримали червоні картки після бійки, а “Шахтар” відсвяткував своє 15-те чемпіонство.
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